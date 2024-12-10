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В "Дії" появится возможность оформления автоматического статуса УБД

Украина, Вторник 10 декабря 2024 16:13
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В "Дії" появится возможность оформления автоматического статуса УБД Фото: Минветеранов анонсировало автоматическое оформление статуса УБД (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В ближайшее время в "Дії" появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Сейчас заявление на получение статуса УБД можно подать через Центр предоставления административных услуг или онлайн. Срок рассмотрения такого заявления - до 30 дней.

Однако Минветеранов планируют внедрить автоматическое оформление статуса УБД. Соответствующее постановление №1041 принял Кабинет Министров Украины на заседании 10 сентября.

Согласно документу, статус УБД сочтут предоставленным после публикации соответствующей записи в Едином государственном реестре ветеранов войны. В то же время, сведения в него должны внести уполномоченные лица воинских частей. В частности, в течение 5 дней со дня начала исполнения боевого приказа.

"В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны. Мы работаем над тем, чтобы создавать максимально удобные и доступные инструменты для наших ветеранов", - заявила Калмыкова.

Кроме того, летом в "Дії" появилась услуга для оформления электронного удостоверения, которая уже стала популярной. По словам Калмыковой, более 300 тысяч человек уже оформили свое удостоверение через "Дію".

Раньше мы писали, как получить статус участника боевых действий в Украине. В этом году в Украине упростилась процедура получения статуса участника боевых действий. Ранее военные жаловались на то, что процедура длится не менее 7 месяцев. Сейчас заявление можно подать через ЦПАУ или онлайн.

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Дия Ветеран
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