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У "Дії" з'явиться мапа з даними про "Пункти незламності"

Фото: у "Дії" з'явиться мапа з даними про Пункти незламності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У застосунку "Дії" з'явиться сервіс з важливою інформацією про "Пункти незламності" напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Він нагадав, що після початку повітряних атак РФ на енергетику минулої осені, в Україні розгорнули мережа "Пунктів незламності". У них завжди є світло, тепло та зв’язок.

"Після закінчення опалювального сезону наш уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про "Пункти незламності" в "Дії", - зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що це має бути зручний сервіс, де є всі важливі дані про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

За його словами, проєкт планують запустити до початку опалювального сезону.

"Пункти незламності"

Нагадаємо, "Пункти незламності" в Україні почали відкривати минулого року через постійні масовані атаки російських окупантів, внаслідок чого українці залишалися без світла, а інколи й тепла.

У "Пунктах незламності" мешканці могли зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету і не тільки.

Детальніше про те, як знайти найближчі "Пункти незламності" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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