У "Дії" з'явилися документи про освіту

У застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування додавання документів про освіту. Результати поки що успішні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова Facebook.
"У Дії стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру", - написав він та оприлюднив результат.
Відзначимо, математичний конкурс "Кенгуру" проводиться для учнів 2 - 11 класів. Участь у конкурсі безкоштовна. Але для отримання сертифікату потрібно зробити благодійний внесок.
Нагадаємо, в лютому у "Дії" почалося бета-тестування доступу до дипломів та шкільних атестатів.
"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.
Функції "Дії":
Станом на лютий 2024 року: