В "Дії" появились документы об образовании

В приложении "Дія" началось бета-тестирование добавления документов об образовании. Результаты пока успешны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова Facebook.
"В Дії стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру", - написал он и обнародовал результат.
Отметим, математический конкурс "Кенгуру" проводится для учащихся 2 – 11 классов. Участие в конкурсе бесплатное. Но для получения сертификата нужно внести благотворительный взнос.
Напомним, в феврале в "Дії" началось бета-тестирование доступа к дипломам и школьным аттестатам.
"Действие" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.
Функции "Дії":
По состоянию на февраль 2024 года: