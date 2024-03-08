В "Дії" появились документы об образовании

"В Дії стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру", - написал он и обнародовал результат.

Отметим, математический конкурс "Кенгуру" проводится для учащихся 2 – 11 классов. Участие в конкурсе бесплатное. Но для получения сертификата нужно внести благотворительный взнос.

Напомним, в феврале в "Дії" началось бета-тестирование доступа к дипломам и школьным аттестатам.

Что такое "Дія"

"Действие" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

Функции "Дії":

Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.

Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.

Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.

Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.

По состоянию на февраль 2024 года: