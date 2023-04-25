В "Дия" появилась возможность отменить шеринг авто: как ею воспользоваться

Благодаря "Дия" украинцы пошерили авто уже более 132 тысяч раз. Отныне в приложении появился новый сервис - отмена шеринга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Если вы раньше поделились техпаспортом в "Дия", можете отменить шеринг. Без очередей, бумаг и долгих ожиданий. Услуга доступна как для автовладельца, так и для должного пользователя", - пишет Федоров.

Как владельцам авто отменить шеринг:

открыть "Дия" и нажать "Услуги";

выбрать "Шеринг авто";

нажать "Отменить шеринг".

Как независимым пользователям отменить шеринг авто:

открыть "Дия";

перейти к "Меню свидетельства регистрации транспортного средства";

выбрать "Отказаться от пользования авто"

пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

"Мы передадим запрос на проверку в сервисный центр МВД, вы получите уведомление с результатом - и техпаспорт исчезнет из действия надлежащего пользователя", - пишет пресс-служба.