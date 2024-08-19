UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У "Дії" вже невдовзі запустять онлайн-одруження: що відомо про електронні подачі заяв

Фото: одруження в застосунку Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні вже незабаром презентують функцію онлайн-одруження через застосунок "Дія". Така процедура значно скоротить час, який зазвичай витрачається на бюрократію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде "вау". Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію", - зазначає Федоров. 

Також він повідомляє, що українці наразі понад 30 тисяч разів подали заяви про шлюб через портал "Дія".

"Раніше в молодят був забіг на довгі дистанції: піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито. Півтора року тому запустили на порталі "Дія" можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, що ми розповідали про те, як українці можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою додатку "Дія". Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:

  • авторизуйтесь на порталі "Дія";
  • виберіть "Послуги", потім "Сім'я", потім "Заява про шлюб";
  • заповніть заяву та виберіть деталі церемонії;
  • сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом;
  • далі ваша половинка отримає посилання на заяву по електронній пошті. Він або вона має також підписати її за допомогою електронного підпису.

Варто зауважити, що перші пари вже пройшли одруження в додатку "Дія" наприкінці червня у форматі бета-тестування даної функції.

Онлайн-ождруження у "Дії".

Нагадаємо, у "Дії" запустять повний цикл одруження і пари зможуть зареєструвати шлюб із дому або навіть коли наречений та наречена перебувають у різних місцях.

Також нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДіяОдруження