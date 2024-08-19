В "Дії" уже вскоре запустят онлайн-свадьбу: что известно об электронной подаче заявлений

В Украине уже в скором времени презентуют функцию онлайн-свадьбы через приложение "Дія". Такая процедура значительно сократит время, которое обычно тратится на бюрократию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Совсем скоро презентуем женитьбу онлайн по видеосвязи в Действии. Пристегните ремни безопасности, это будет "вау". Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию", - отмечает Федоров.

Также он сообщает, что украинцы более 30 тысяч раз подали заявления о браке через портал "Дія".

"Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ДРАЦС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а затем уплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале "Дія" возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар", - заметил Федоров.

Напомним, что мы рассказывали о том, как украинцы могут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения "Дія". Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

авторизуйтесь на портале "Дія";

выберите "Услуги", затем "Семья", затем "Заявление о браке";

заполните заявление и выберите детали церемонии;

оплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью;

далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна подписать ее с помощью электронной подписи.

Следует заметить, что первые пары уже прошли женитьбу в приложении "Дія" в конце июня в формате бета-тестирования данной функции.