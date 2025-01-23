У "Дії" відновили роботу послуги "Шлюб онлайн"

"Молодята, готуйте пальчики – ДРАЦС відновив реєстри, тож Дія знову приймає заявки на одруження онлайн. Вся реєстрація шлюбу знову доступна без черг, паперів і незалежно від відстані", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у "Дії" зазначають, що з тими, хто планував одруження на час, коли сервіс не працював, зв’яжеться команда і розповість, що робити далі.

Сервісом уже скористалися півтора мільйона українців та українок, які освідчилися одне одному онлайн. Понад 1000 пар вже одружилися завдяки цій послузі.

Як можна освідчитися онлайн

Зробити пропозицію коханій людині можна онлайн – партнер або партнерка отримає сповіщення, на яке потрібно відповісти протягом 14 днів.

Послугою онлайн-одруження можуть скористатися:

громадяни України, яким виповнилося 18 років;

особи з верифікованим податковим номером;

власники ID-картки або закордонного паспорта, які підключені до "Дії";

ті, хто не перебуває в іншому шлюбі;

розлучені особи (за наявності даних про розлучення в реєстрі ДРАЦС).

Як укласти шлюб через "Дію"

Щоб укласти шлюб онлайн через "Дію", необхідно виконати кілька простих кроків:

оновіть застосунок "Дія" та перейдіть до розділу "Сервіси", а потім – "Шлюб онлайн";

зробіть пропозицію – оберіть відповідну опцію та відправте сповіщення партнеру чи партнерці через обраний месенджер;

очікуйте відповіді – друга половинка має прийняти або відхилити пропозицію протягом 14 днів;

підтвердіть дані – у разі згоди обидві сторони мають надати свої дані для заяви протягом 12 годин;

обрати дату – дочекайтеся, поки система покаже доступні дати церемонії (найближчі – через 5 днів), та виберіть найзручнішу.

Додатково в "Дії" можна обрати, яке прізвище матимете після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера або зробити подвійне.