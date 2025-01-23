У "Дії" відновили роботу послуги "Шлюб онлайн"

У додатку "Дія" відновили роботу послуги "Шлюб онлайн". Починаючи із четверга, 23 січня, сервіс знову почав приймати заявки на одруження онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Дія".
"Молодята, готуйте пальчики – ДРАЦС відновив реєстри, тож Дія знову приймає заявки на одруження онлайн. Вся реєстрація шлюбу знову доступна без черг, паперів і незалежно від відстані", – йдеться у повідомленні.
Крім того, у "Дії" зазначають, що з тими, хто планував одруження на час, коли сервіс не працював, зв’яжеться команда і розповість, що робити далі.
Сервісом уже скористалися півтора мільйона українців та українок, які освідчилися одне одному онлайн. Понад 1000 пар вже одружилися завдяки цій послузі.
Зробити пропозицію коханій людині можна онлайн – партнер або партнерка отримає сповіщення, на яке потрібно відповісти протягом 14 днів.
Послугою онлайн-одруження можуть скористатися:
Щоб укласти шлюб онлайн через "Дію", необхідно виконати кілька простих кроків:
Додатково в "Дії" можна обрати, яке прізвище матимете після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера або зробити подвійне.
Нагадаємо, послуга "Шлюб онлайн" у застосунку "Дія" запрацювала на початку вересня 2024 року в Україні. Українці можуть одружитися онлайн (по відеозв'язку) всього за 30 хвилин.
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