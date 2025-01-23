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В "Дії" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн"

Фото: "Дія" возобновляет работу услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Дія" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн". Начиная с четверга, 23 января, сервис снова начал принимать заявки на бракосочетание онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

"Молодожены, готовьте пальчики – ГРАГС восстановил реестры, поэтому Дія снова принимает заявки на бракосочетание онлайн. Вся регистрация брака снова доступна без очередей, бумаг и независимо от расстояния", – говорится в сообщении.

Кроме того, в "Дії" отмечают, что с теми, кто планировал бракосочетание на время, когда сервис не работал, свяжется команда и расскажет, что делать дальше.

Сервисом уже воспользовались полтора миллиона украинцев и украинок, которые сделали друг другу предложение онлайн. Более 1000 пар уже поженились благодаря этой услуге.

Как можно сделать предложение онлайн

Сделать предложение любимому человеку можно онлайн – партнер или партнерша получит уведомление, на которое нужно ответить в течение 14 дней.

Услугой онлайн-бракосочетания могут воспользоваться:

  • граждане Украины, которым исполнилось 18 лет;
  • лица с верифицированным налоговым номером;
  • владельцы ID-карты или загранпаспорта, которые подключены к "Дії";
  • те, кто не состоит в другом браке;
  • разведенные лица (при наличии данных о разводе в реестре ГРАГС).

Как заключить брак через "Дію"

Чтобы заключить брак онлайн через "Дію", необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • обновите приложение "Дія" и перейдите в раздел "Сервисы", а затем – "Шлюб онлайн";
  • сделайте предложение – выберите соответствующую опцию и отправьте уведомление партнеру или партнерше через выбранный мессенджер;
  • ожидайте ответа – вторая половинка должна принять или отклонить предложение в течение 14 дней;
  • подтвердите данные – в случае согласия обе стороны должны предоставить свои данные для заявления в течение 12 часов;
  • выбрать дату – дождитесь, пока система покажет доступные даты церемонии (ближайшие – через 5 дней), и выберите самую удобную.

Дополнительно в "Дії" можно выбрать, какую фамилию будете иметь после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.

Напомним, услуга "Брак онлайн" в приложении "Дія" заработала в начале сентября 2024 года в Украине. Украинцы могут жениться онлайн (по видеосвязи) всего за 30 минут.

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