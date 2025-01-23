В "Дії" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн"

В приложении "Дія" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн". Начиная с четверга, 23 января, сервис снова начал принимать заявки на бракосочетание онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
"Молодожены, готовьте пальчики – ГРАГС восстановил реестры, поэтому Дія снова принимает заявки на бракосочетание онлайн. Вся регистрация брака снова доступна без очередей, бумаг и независимо от расстояния", – говорится в сообщении.
Кроме того, в "Дії" отмечают, что с теми, кто планировал бракосочетание на время, когда сервис не работал, свяжется команда и расскажет, что делать дальше.
Сервисом уже воспользовались полтора миллиона украинцев и украинок, которые сделали друг другу предложение онлайн. Более 1000 пар уже поженились благодаря этой услуге.
Сделать предложение любимому человеку можно онлайн – партнер или партнерша получит уведомление, на которое нужно ответить в течение 14 дней.
Услугой онлайн-бракосочетания могут воспользоваться:
Чтобы заключить брак онлайн через "Дію", необходимо выполнить несколько простых шагов:
Дополнительно в "Дії" можно выбрать, какую фамилию будете иметь после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.
Напомним, услуга "Брак онлайн" в приложении "Дія" заработала в начале сентября 2024 года в Украине. Украинцы могут жениться онлайн (по видеосвязи) всего за 30 минут.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.