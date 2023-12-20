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У "Дії" відкрили запис на бета-тестування послуги е-Підприємець

Середа 20 грудня 2023 18:35
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У "Дії" відкрили запис на бета-тестування послуги е-Підприємець Фото: у "Дії" відкрили запис на бета-тестування послуги е-Підприємець.   (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У застосунку "Дія" розпочався запис на бета-тестування комплексної послуги е-Підприємець. Послуга доступна наразі тільки для власників кафе, салонів і торгових точок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Це як є-Малятко, але для бізнесу. Уявіть, скоро українцям, щоб відкрити магазин, кафе чи салон, не потрібно буде збирати стоси документів і їхати на 8 ранку в державні установи. Раніше весь процес займав близько півтора місяця, але ж бізнес має концентруватися на розвитку, а не бюрократії", - пише Федоров.

Він зауважив, що наразі тестувальники необхідні для того, щоб подивитися всі процеси, чи зручно й коректно все працює.

Федоров розповів, що функція е-Підприємець обʼєднує в собі 8 послуг. Скористатися ними зможуть як українці, які тільки збираються започаткувати новий бізнес, так і дійсні підприємці для розвитку чи зміни напряму діяльності.

Однак зараз дана послуга доступна лише для власників кафе, салонів і торгових точок. Далі категорії планують розширити.

Записатися на бета-тестування можна за цим посиланням.

Нововведення в "Дії"

Нещодавно "Дія" запустила нову послугу - у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.

До того ж, через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.

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Дия
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