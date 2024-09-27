Дії "Укренерго" з відпуску електроенергії боржнику на 1,4 млрд грн були недобросовісними, - рішення суду

Відповідне рішення Північний апеляційний господарський суд ухвалив 17 вересня за позовом "Банку Альянс" до НЕК "Укренерго" та "Юнайтед Енерджі", залишивши у силі рішення Господарського суду Києва від 17 квітня про визнання гарантії такою, що не підлягає виконанню та визнання припиненим зобов`язання банку.

Апеляційний суд підтвердив висновки інстанції про те, що НЕК "Укренерго" здійснювало відпуск електроенергії компанії, що перебували у дефолтному стані, що заборонено правилами ринку, затвердженими НКРЕКП, та не вжило необхідних заходів для списання коштів боржника з його рахунку в "Ощадбанку".

"ПрАТ "НЕК "Укренерго" всупереч п. 1.7.5. Правил ринку, на період існування у ТОВ "Юнайтед Енерджі" статусу "дефолтний", не було вжито до боржника таких заходів, а саме, не було зупинено майбутні та скасовано діючі реєстрації двосторонніх договорів щодо продажу електричної енергії, не було встановлено нульовий обсяг продажу електроенергії, не було надіслано кожного робочого дня о 10:30 до уповноваженого банку довідку щодо розміру заборгованості ТОВ "Юнайтед Енерджі" з оплати вартості його небалансів для списання коштів рахунку боржника і спрямування вказаних коштів на погашення його заборгованості", - йдеться у рішенні.

Суд зазначив, що "Укренерго" припинило постачати електроенергію боржнику лише після того, як загальний обсяг заборгованості боржника перевищив суму виданої банківської гарантії.

"Направлення в подальшому вимог банку сукупно вказують на те, що поведінка ПрАТ «НЕК "Укренерго" була недобросовісною, і була спрямована на настання гарантійного випадку з метою отримання від банку виплати грошових коштів за гарантією. Тобто, своєю недобросовісною поведінкою ПрАТ «НЕК "Укренерго" сприяв настанню відкладальної обставини – порушенню боржником основного зобов’язання (збільшенню заборгованості за договором та неможливості виконання ним свого зобов’язання), якою обумовлено настання обов’язку у гаранта, а тому враховуючи положення ч. 4 ст. 212 ЦК України, слід вважати, що передбачена гарантією обставина для виплати банком бенефіціару грошових коштів в рахунок погашення заборгованості ТОВ "Юнайтед Енерджі" за продану йому електроенергію для врегулювання небалансу після набуття ним статусу "дефолтний" є такою, що не настала", - зазначається у рішенні.

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ оголосило про завершення розслідування за фактами постачання електроенергії НЕК "Укренерго" ТОВ "Юнайтед Енерджі" та завдання шкоди НЕК "Укренерго" у розмірі 716 млн грн. У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити нове кримінальне провадження, в межах якого встановити причетність до завдання збитків державній компанії її керівника Володимира Кудрицького, звільненого з посади голови НЕК 2 вересня.