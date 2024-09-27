Действия "Укрэнерго" по отпуску электроэнергии должнику на 1,4 млрд грн были недобросовестными, - решение суда

Соответствующее решение Северный апелляционный хозяйственный суд принял 17 сентября по иску "Банка Альянс" к НЭК "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи", оставив в силе решения Хозяйственного суда Киева от 17 апреля о признании гарантии не подлежащей выполнению и признанию прекращенным обязательством. шение банка.

Апелляционный суд подтвердил выводы инстанции о том, что НЭК "Укрэнерго" осуществляло отпуск электроэнергии компании, находившейся в дефолтном состоянии, что запрещено правилами рынка, утвержденными НКРЭКУ, и не приняло необходимые меры для списания средств должника с его счета в "Сбербанке".

"ЧАО "НЭК "Укрэнерго" вопреки п. 1.7.5. Правил рынка, на период существования у ООО "Юнайтед Энерджи" статуса "дефолтный", не были приняты к должнику такие меры, а именно, не были остановлены будущие и отменены действующие регистрации двусторонних договоров по продаже электрической энергии, не был установлен нулевой объем продаж электроэнергии , не была направлена каждый рабочий день в 10:30 в уполномоченный банк справку о размере задолженности ООО "Юнайтед Энерджи" по оплате стоимости его небалансов для списания средств счета должника и направления указанных средств на погашение его задолженности", - говорится в решении.

Суд отметил, что "Укрэнерго" прекратило поставку электроэнергии должнику только после того, как общий объем задолженности должника превысил сумму выданной банковской гарантии.

"Направление в дальнейшем требований банка совокупно указывают на то, что поведение ЧАО «НЕК "Укрэнерго" было недобросовестным, и было направлено на наступление гарантийного случая с целью получения от банка выплаты денежных средств по гарантии. То есть, своим недобросовестным поведением ЧАО «НЕК "Укрэнерго" способствовал наступлению отлагательного обстоятельства – нарушению должником основного обязательства (увеличению задолженности по договору и невозможности выполнения им своего обязательства), которым обусловлено наступление долга у гаранта, а потому учитывая положения ч. 4 ст. 212 ГК Украины, следует считать, что предусмотренное гарантией обстоятельство для выплаты банком бенефициара денежных средств в счет погашения задолженности ООО "Юнайтед Энерджи" за проданную ему электроэнергию для урегулирования небаланса после обретения им статуса "дефолтный" не наступившее", - отмечается в решении.

Напомним, в марте 2024 года НАБУ объявило о завершении расследования по фактам поставки электроэнергии НЭК "Укрэнерго" ООО "Юнайтед Энерджи" и нанесения ущерба НЭК "Укрэнерго" в размере 716 млн грн. В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть новое уголовное производство, в рамках которого установить причастность к нанесению ущерба государственной компании ее руководителя Владимира Кудрицкого, освобожденного от должности главы НЭК 2 сентября.