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В "Дії" украинцы подали почти 77 тысяч заявок об уничтожении и повреждении имущества

Фото: Изувеченная многоэтажка в Буче (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк поделилась промежуточными данными сбора информации о разрушенном или поврежденном в результате военного вторжения РФ имущества украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал депутата.

В приложении "Дія" уже подано свыше 76700 информационных заявок на возмещение. Общая площадь ущерба, по словам Шуляк, составляет 5,3 миллиона "квадратов".

"На сегодняшний день рашисты уже лишили жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала она.

Народный депутат добавила, что заявки продолжают поступать. В данный момент специалисты не берутся прогнозировать, какими будут окончательные цифры потерь после завершения войны.

Напомним, что Кабмин решил "бронировать" мужчин для восстановления разрушенных войной городов.

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