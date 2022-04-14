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У "Дії" українці подали майже 77 тисяч заявок про знищення та пошкодження майна

Фото: Понівечена багатоповерхівка в Бучі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк поділилася проміжними даними збору інформації про зруйноване чи пошкоджене внаслідок воєнного вторгнення РФ майна українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал депутатки.

У застосунку "Дія" подано вже понад 76700 інформаційних заявок на відшкодування. Загальна площа збитків, за словами Шуляк, складає 5,3 мільйона "квадратів".

"На сьогодні рашисти вже позбавили житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об’єктів культурної спадщини", – написала вона.

Народна депутатка додала, що заявки продовжують надходити. Наразі фахівці не беруться прогнозувати, якими будуть фінальні цифри втрат після завершення війни.

Нагадаємо, що Кабмін вирішив "бронювати" чоловіків для відбудови зруйнованих війною міст.

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