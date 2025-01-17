У "Дії" тимчасово будуть недоступні низка послуг: у чому причина
Від сьогодні до 8:00 понеділка, 20 січня, у застосунку та на порталі "Дія" не працюватимуть низка послуг. Причина - проведення технічних робіт з відновлення реєстрів ДРАЦС та ЄДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
"Від сьогодні до 8:00 понеділка в "Дії" будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами", - йдеться в повідомлені.
Що закриється до понеділка:
- актові записи;
- послуги ФОП;
- бронювання працівників;
- свідоцтва про народження;
- витяг про місце проживання дитини.
Повний перелік послуг на технічну паузу можна переглянути на порталі "Дії".
"Дія" не зберігає даних, а тільки відображає їх з електронних реєстрів та систем. Тому деякі послуги в "Дії" під час техробіт не працюють. Щойно все запрацює у звичному режимі - "Дія" моментально повідомить у соцмережах", - додали у пресслужбі.
Кібератака на держреєстри
Нагадаємо, у грудні минулого року віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина повідомила про те, що були атаковані державні реєстри. За її словами, ця атака спричинила припинення роботи Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. За її словами, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.
10 січня було відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ.
Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.
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