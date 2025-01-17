У "Дії" тимчасово будуть недоступні низка послуг: у чому причина

Від сьогодні до 8:00 понеділка, 20 січня, у застосунку та на порталі "Дія" не працюватимуть низка послуг. Причина - проведення технічних робіт з відновлення реєстрів ДРАЦС та ЄДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії" .

"Від сьогодні до 8:00 понеділка в "Дії" будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами", - йдеться в повідомлені.

Що закриється до понеділка:

актові записи;

послуги ФОП;

бронювання працівників;

свідоцтва про народження;

витяг про місце проживання дитини.

Повний перелік послуг на технічну паузу можна переглянути на порталі "Дії".

"Дія" не зберігає даних, а тільки відображає їх з електронних реєстрів та систем. Тому деякі послуги в "Дії" під час техробіт не працюють. Щойно все запрацює у звичному режимі - "Дія" моментально повідомить у соцмережах", - додали у пресслужбі.