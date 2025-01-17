В "Дії" временно будут недоступны ряд услуг: в чем причина

С сегодняшнего дня до 8:00 понедельника, 20 января, в приложении и на портале "Дія" не будут работать ряд услуг. Причина - проведение технических работ по восстановлению реестров ГРАГС и ЕГР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії" .

"С сегодняшнего дня до 8:00 понедельника в "Дії" будут недоступны услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР. Уходят на технический перерыв, чтобы вернуться с хорошими новостями", - говорится в сообщении.

Что закроется до понедельника:

актовые записи;

услуги ФЛП;

бронирование работников;

свидетельства о рождении;

выписка о месте проживания ребенка.

Полный перечень услуг на техническую паузу можно посмотреть на портале "Дія".

"Дія" не сохраняет данных, а только отображает их из электронных реестров и систем. Поэтому некоторые услуги в "Дії" во время техработ не работают. Как только все заработает в обычном режиме - "Дія" моментально сообщит в соцсетях", - добавили в пресс-службе.