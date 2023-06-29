У "Дії" тестують нову послугу. Тільки для жінок і дітей

У "Дії" стартував бета-тест зміни місця проживання, послугою можуть скористатись жінки та діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Повертаємо одну з найочікуваніших послуг - долучайтеся до бета-тесту зміни місця проживання в "Дії", - йдеться у повідомленні.
Міністр пише, що послугу вдосконалили. Тому вже скоро буде можна в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАП чи органів реєстрації.
Хто зможе скористуватись послугою
"Також ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор", - пише Федоров.
За його словами, послугою зможуть скористатися жінки та діти. Він закликав людей ставати першими користувачами довгоочікуваного сервісу.
Варто зауважити, що "Дія" - український електронний сервіс державних послуг. Він являє собою сайт та мобільний додаток з цифровими документами, можливістю цифрового підпису та верифікації і не тільки.
За допомогою "Дії" громадяни країни можуть в онлайн-режимі отримати витяг про місце проживання, довідку про несудимість, сплатити податки або подати заяву на шлюб.
Раніше повідомлялось, що вже незабаром в "Дії" з'являться нові сервіси, серед яких допомога в розмитненні авто, відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків та інші.
Також на порталі "Дія" запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.