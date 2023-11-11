У "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу: хто зможе скористатися

Нещодавно уряд підтримав створення проєкту е-Підприємець, який обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Завдяки проєкту можна буде не лише відкрити бізнес, а й отримати інші необхідні для масштабування сервіси.

"Наприклад, ви щойно відкрили кавʼярню. Отримуйте необхідні дозволи й подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки в держоргани", - пояснює Федоров.

Спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема:

салонів краси;

кафе;

точок продажу.

Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру. Федоров наголосив, що головна мета проєкту - мінімізація корупції.

Штрафи для ФОП

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні повернулися штрафи для бізнесу. Йдеться про торгівлю без касових апаратів.

Крім того, Верховна рада частково повернула податкові перевірки з 1 грудня. Проте мораторій на перевірки для ФОПів першої та другої групи продовжили до кінця наступного року.