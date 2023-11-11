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У "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу: хто зможе скористатися

Фото: у "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Для українських підприємців створюють окремий сервіс на порталі "Дія". Поки ним скористатися зможуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Нещодавно уряд підтримав створення проєкту е-Підприємець, який обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Завдяки проєкту можна буде не лише відкрити бізнес, а й отримати інші необхідні для масштабування сервіси. 

"Наприклад, ви щойно відкрили кавʼярню. Отримуйте необхідні дозволи й подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки в держоргани", - пояснює Федоров.

Спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема:

  • салонів краси;
  • кафе;
  • точок продажу.

Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру. Федоров наголосив, що головна мета проєкту - мінімізація корупції. 

Штрафи для ФОП

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні повернулися штрафи для бізнесу. Йдеться про торгівлю без касових апаратів.

Крім того, Верховна рада частково повернула податкові перевірки з 1 грудня. Проте мораторій на перевірки для ФОПів першої та другої групи продовжили до кінця наступного року.

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