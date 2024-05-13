У "Дії" скоро з'явиться посвідчення ветерана. Мінцифра запустила бета-тест
У "Дії" незабаром додадуть посвідчення ветерана, тож учасникам бойових дій більше не потрібно носити з собою паперовий документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та сторінку Мінветеранів України.
"Більше не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою - у смартфоні", - повідомив міністр.
За його словами, тепер у Мінцифрі запустять бета-тест і планують зібрати тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі.
Хто зможе протестувати новий документ
"Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо у вас є паспорт у Дії та картка платника податків", - додав Федоров.
Записатися на бета-тестування буде можна:
- учасникам бойових дій;
- людям з інвалідністю внаслідок війни;
- учасникам війни;
- постраждалим учасникам Революції Гідності;
- членам сім'ї загиблого ветерана війни;
- членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України.
Для реєстрації потрібно перейти за посиланням.
Що має з'явитися в тестовому "е-посвідченні" ветерана
- назва посвідчення;
- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- оцифрований образ особи;
- пункт і стаття Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до якого надано статус;
- орган, що видав посвідчення;
- серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення;
- група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
- унікальний електронний ідентифікатор.
Інформація, яка буде корисною для ветеранів
Уряд на постійній основі намагається сприяти отриманню ветеранами всіх необхідних для них послуг.
Нещодавно в Мінветеранів повідомляли, що відомство розробило проект зі створення просторів для ветеранів, який буде розповсюджено по всій Україні у 2024-2025 роках.
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