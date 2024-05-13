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У "Дії" скоро з'явиться посвідчення ветерана. Мінцифра запустила бета-тест

Україна, Понеділок 13 травня 2024 18:55
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У "Дії" скоро з'явиться посвідчення ветерана. Мінцифра запустила бета-тест Архівне фото: у "Дії" скоро з'явиться посвідчення ветерана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У "Дії" незабаром додадуть посвідчення ветерана, тож учасникам бойових дій більше не потрібно носити з собою паперовий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та сторінку Мінветеранів України.

"Більше не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою - у смартфоні", - повідомив міністр.

За його словами, тепер у Мінцифрі запустять бета-тест і планують зібрати тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі.

Хто зможе протестувати новий документ

"Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо у вас є паспорт у Дії та картка платника податків", - додав Федоров.

Записатися на бета-тестування буде можна:

  • учасникам бойових дій;
  • людям з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасникам війни;
  • постраждалим учасникам Революції Гідності;
  • членам сім'ї загиблого ветерана війни;
  • членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

Для реєстрації потрібно перейти за посиланням.

Що має з'явитися в тестовому "е-посвідченні" ветерана

  • назва посвідчення;
  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
  • оцифрований образ особи;
  • пункт і стаття Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до якого надано статус;
  • орган, що видав посвідчення;
  • серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення;
  • група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
  • унікальний електронний ідентифікатор.

Інформація, яка буде корисною для ветеранів

Уряд на постійній основі намагається сприяти отриманню ветеранами всіх необхідних для них послуг.

Нещодавно в Мінветеранів повідомляли, що відомство розробило проект зі створення просторів для ветеранів, який буде розповсюджено по всій Україні у 2024-2025 роках.

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