У "Дії" скоро з'явиться посвідчення ветерана. Мінцифра запустила бета-тест

У "Дії" незабаром додадуть посвідчення ветерана, тож учасникам бойових дій більше не потрібно носити з собою паперовий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та сторінку Мінветеранів України.

"Більше не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою - у смартфоні", - повідомив міністр.

За його словами, тепер у Мінцифрі запустять бета-тест і планують зібрати тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі.

Хто зможе протестувати новий документ

"Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо у вас є паспорт у Дії та картка платника податків", - додав Федоров.

Записатися на бета-тестування буде можна:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

учасникам війни;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

членам сім'ї загиблого ветерана війни;

членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

Для реєстрації потрібно перейти за посиланням.

Що має з'явитися в тестовому "е-посвідченні" ветерана