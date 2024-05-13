В "Дії" скоро появится удостоверение ветерана. Минцифра запустила бета-тест
В "Дії" вскоре добавят удостоверение ветерана, поэтому участникам боевых действий больше не нужно носить с собой бумажный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова и страницу Минветеранов Украины.
"Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой - в смартфоне", - сообщил министр.
По его словам, теперь в Минцифре запустят бета-тест и планируют собрать тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме.
Кто сможет протестировать новый документ
"Протестировать новый документ в приложении можно, если у вас есть паспорт в Дії и карточка налогоплательщика", - добавил Федоров.
Записаться на бета-тестирование будет можно:
- участникам боевых действий;
- людям с инвалидностью в результате войны;
- участникам войны;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- членам семьи погибшего ветерана войны;
- членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Для регистрации нужно перейти по ссылке.
Что должно появиться в тестовом "е-удостоверении" ветерана
- название удостоверения;
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- оцифрованный образ лица;
- пункт и статья Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в соответствии с которым предоставлен статус;
- орган, выдавший удостоверение;
- серия, номер, дата выдачи и окончания срока действия бумажного удостоверения;
- группа инвалидности (для лиц с инвалидностью вследствие войны);
- уникальный электронный идентификатор.
Информация, которая будет полезна ветеранам
Правительство на постоянной основе старается способствовать получению ветеранами всех необходимых для них услуг.
Недавно в Минветеранов сообщали, что ведомство разработало проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.
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