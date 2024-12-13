У "Дії" розповіли, куди українці витрачають "тисячу Зеленського"

Як розповіли у "Дії", у цифрах розподіл витрат тисячі гривень від держави такий:

комуналка - 63 %;

мобільний звʼязок - 17 %;

донати на армію - 4 %.

Варто також нагадати, що гроші від держави за заявами в "Дії" надходять на картку "Національного кешбеку". Також невдовзі виплати надійдуть тим, хто подавався 2 та 3 грудня.

"Тисяча Зеленського"

Президент України Володимир Зеленський ініціював програму "Зимова єПідтримка". Вона передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень українцям, включно з дітьми, які проживають на підконтрольній Україні території.

Подати заявку на отримання допомоги можна через застосунок "Дія" з 1 грудня. Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації цієї ініціативи в рамках експериментального проекту на платформі "Зроблено в Україні".

Виплати здійснюватимуться протягом грудня 2024 року та січня 2025 року. Гроші зараховуватимуться на картку "Національного кешбеку".

Тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.