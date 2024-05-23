В "Дії" призупиняють популярні послуги для водіїв
У додатку та на порталі "Дія" декілька днів будуть недоступні популярні послуги для водіїв. Зокрема, заміна водійських прав, а також покупка та продаж автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".
"Сплануйте заміну водійського, купівлю або продаж авто в Дії. З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цей час Головний сервісний центр МВС замінить реквізити для оплати рахунків.
"І вже у вівторок, 28 травня, знову зможете оновити посвідчення або перереєструвати авто в "Дії" за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.
Послуги у "Дія"
Завдяки застосунку та порталу "Дія" українці мають доступ до численних онлайн-послуг, позбавляючись потреби відвідувати державні органи та ЦНАПи.
Наприклад, водії можуть сплатити штрафи онлайн через "Дію".
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