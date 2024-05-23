В "Дія" приостанавливают популярные услуги для водителей
В приложении и на портале "Дія" несколько дней будут недоступны популярные услуги для водителей. В частности, замена водительских прав, а также покупка и продажа автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія".
"Спланируйте замену водительского, покупку или продажу авто в Дії. С 24 по 27 мая сервисы будут недоступны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в это время Главный сервисный центр МВД заменит реквизиты для оплаты счетов.
"И уже во вторник, 28 мая, снова сможете обновить удостоверение или перерегистрировать авто в "Дії" за несколько кликов", - говорится в сообщении.
Услуги в "Дія"
Благодаря приложению и порталу "Дія" украинцы имеют доступ к многочисленным онлайн-услугам, избавляясь от необходимости посещать государственные органы и ЦНАПы.
К примеру, водители могут оплатить штрафы онлайн через "Дія".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.