У "Дії" не працюватиме сервіс бронювання: коли чекати відновлення

Повідомляється, що сервіс бронювання на у "Дії" буде недоступним впродовж дня через технічні роботи. Вже ввечері у вівторок доступ обіцяють відновити.

Фахівці вдосконалюють взаємодію сервісу з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств.

Користувачам радять скористатися послугою до початку технічних робіт або після 18:00, коли сервіс знову запрацює.