У "Дії" не працюватиме сервіс бронювання: коли чекати відновлення
Сьогодні, 11 березня, сервіс бронювання на порталі "Дія" буде недоступний. Послуга не працюватиме з 9:00 до 18:00.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Дія".
Повідомляється, що сервіс бронювання на у "Дії" буде недоступним впродовж дня через технічні роботи. Вже ввечері у вівторок доступ обіцяють відновити.
Фахівці вдосконалюють взаємодію сервісу з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств.
Користувачам радять скористатися послугою до початку технічних робіт або після 18:00, коли сервіс знову запрацює.
Раніше РБК-Україна писало, що Уряд України продовжив термін дії відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників до 31 березня. Це рішення надає підприємствам додатковий час для подання документів на продовження відстрочки для своїх співробітників. Підприємства, які не встигли оновити статус критично важливих та перебронювати працівників, можуть зробити це через портал "Дія" до кінця березня. Після оновлення статусу вони зможуть без затримки бронювати працівників на 12 місяців.
Також ми писали, що у застосунку "Дія" з'явилася можливість відображати онлайн-дозволи на зброю. Це стало можливим завдяки інтеграції з Єдиним реєстром зброї (ЄРЗ), який був запущений в Україні в червні 2023 року. Тепер власники зброї можуть згенерувати витяг про володіння нею безпосередньо в застосунку, що усуває потребу носити паперові документи. Крім того, "Дія" надсилатиме нагадування про закінчення терміну дії дозволу, що дозволить вчасно його продовжити онлайн через сайт МВС.
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