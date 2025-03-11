В "Дії" не будет работать сервис бронирования: когда ждать восстановления

Сегодня, 11 марта, сервис бронирования на портале "Дія" будет недоступен. Услуга не будет работать с 9:00 до 18:00.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія" .

Сообщается, что сервис бронирования на у "Дії" будет недоступен в течение дня из-за технических работ. Уже вечером во вторник доступ обещают восстановить.

Специалисты совершенствуют взаимодействие сервиса с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий.

Пользователям советуют воспользоваться услугой до начала технических работ или после 18:00, когда сервис снова заработает.