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В "Дії" не будет работать сервис бронирования: когда ждать восстановления

Вторник 11 марта 2025 07:54
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В "Дії" не будет работать сервис бронирования: когда ждать восстановления Фото: Сервис бронирования у "Дии" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 11 марта, сервис бронирования на портале "Дія" будет недоступен. Услуга не будет работать с 9:00 до 18:00.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

Сообщается, что сервис бронирования на у "Дії" будет недоступен в течение дня из-за технических работ. Уже вечером во вторник доступ обещают восстановить.

Специалисты совершенствуют взаимодействие сервиса с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий.

Пользователям советуют воспользоваться услугой до начала технических работ или после 18:00, когда сервис снова заработает.

Ранее РБК-Украина писало, что Правительство Украины продлило срок действия отсрочки от мобилизации для забронированных работников до 31 марта. Это решение предоставляет предприятиям дополнительное время для подачи документов на продление отсрочки для своих сотрудников. Предприятия, которые не успели обновить статус критически важных и перебронировать работников, могут сделать это через портал "Дія" до конца марта. После обновления статуса они смогут без задержки бронировать работников на 12 месяцев.

Также мы писали, что в приложении "Дія" появилась возможность отображать онлайн-разрешения на оружие. Это стало возможным благодаря интеграции с Единым реестром оружия (ЕРЗ), который был запущен в Украине в июне 2023 года. Теперь владельцы оружия могут сгенерировать выписку о владении им непосредственно в приложении, что устраняет необходимость носить бумажные документы. Кроме того, "Дія" будет присылать напоминания об окончании срока действия разрешения, что позволит вовремя его продлить онлайн через сайт МВД.

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