В "Дії" появятся два новых документа: кому понадобятся

В "Дію" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное жительство. Во вторник, 9 августа, стартовал бета-тест документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Во время бета-теста доступ к документам в приложении получили 10 500 украинцев. Они уже могут воспользоваться ими для подтверждения личности или при получении соответствующих госуслуг.
Напомним, ранее стало известно, что в “Дію” добавят возможность подавать онлайн заявки о разрушенном жилье людям, которые потеряли его с 2014 года.
Также мы писали, что для вынужденных переселенцев расширят функционал в "Дії". Скоро можно будет сменить место жительства при повторном перемещении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.