В "Дії" появится ряд новых услуг и документов: что известно

По его словам, в приложении планируют уже скоро возобновить возможность "шеринг техпаспорта", благодаря которому каждый украинец сможет поделиться документом с человеком, который пользуется его автомобилем. Эту услугу запустили еще в феврале, но из-за войны прекратили ее работу.

Федоров добавил, что цифровые документы в "Дії" будут вскоре переведены на английский язык.

При этом уже до конца текущей недели электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство будут доступны в бета-тесте. Также планируются тестирования военных облигаций и услуг "єНотариата".