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В "Дії" появится ряд новых услуг и документов: что известно

Фото: в "Дії" появится ряд новых услуг и документов (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

До конца июля в приложение "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов. В частности, украинцы снова смогут поделиться техпаспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, в приложении планируют уже скоро возобновить возможность "шеринг техпаспорта", благодаря которому каждый украинец сможет поделиться документом с человеком, который пользуется его автомобилем. Эту услугу запустили еще в феврале, но из-за войны прекратили ее работу.

Федоров добавил, что цифровые документы в "Дії" будут вскоре переведены на английский язык.

При этом уже до конца текущей недели электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство будут доступны в бета-тесте. Также планируются тестирования военных облигаций и услуг "єНотариата".

Напомним, ранее стало известно, что Министерство образования и науки Украины работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія".

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Михаил ФедоровМинцифраДия