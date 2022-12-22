У "Дії" повноцінно запускають послугу доступної іпотеки "єОселя"

Чиновник зазначив, що перед тим для отримання іпотеки громадянам потрібно відвідувати банки, збирати документи та витрачати час "на різні додаткові процеси".

""Дія" все спрощує, тому що тепер все можна зробити в додатку лише в кілька кліків, а відповідь від банків про отримання кредиту може надійти протягом 5-7 хвилин", - сказав Федоров.

Він пояснив, що завданням міністерства було розроблення технічної частини послуги.

"Дія" автоматично підтягує дані з 11 реєстрів, а це понад 300 полів заяв. При цьому подати заяву можна одночасно до 1 або 5 банків", - розповів міністр.

Програмою "єОселя" - державною пільговою іпотекою зі ставкою 3% - можуть скористатися: військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Усю необхідну інформацію дізнайтесь на офіційному порталі

https://eoselia.diia.gov.ua/

"Українці, які відповідають вимогам програми, можуть подати заявку на участь в програмі в "Дії" та отримати кредит на вигідних умовах на купівлю житла. Скористатися послугою можна в кілька кліків, майже всі дані для заявки підтягнуться з реєстрів", - розповіли в Мінцифри.

Нагадаємо, що наступним етапом, з січня 2023 року, планується розширення програми та для інших категорій – їм буде доступний кредит під 7%. З повним переліком можна ознайомитись за цим посиланням.