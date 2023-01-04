До "Дії" повернули корисну послугу, яку призупинили на початку війни: подробиці

Довідка дає можливість підтвердити те, що ви є власником тієї чи іншої нерухомості.

До початку повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувались близько мільйона українців, а за місяць від запуску послуги в "Дії" - довідку отримали майже 18 тисяч разів.

"Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна", - пише Федоров.

З початку повномасштабної війни реєстри призупинили роботу в цілях безпеки, а з травня знову почали працювати. Тим часом "Дія" покращила послугу на своєму порталі, завдяки чому довідку можна отримати за зовсім короткий проміжок часу.