У "Дії" почнеться бета-тестування доступу до дипломів та атестатів. Як записатись

У "Дії" запустять новий вид електронних документів. Там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами", - написав Федоров.
Він також зауважив, що дипломи про освіту та шкільні атестати будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.
Це може зробити кожен українець, якому виповнилося 14 років та він має ідентифікаційний код.
Зареєструватися на тестування можна за посиланням.
Нагадаємо, що під час саміту президент Володимир Зеленський повідомив, коли в "Дія" стане доступною послуга купівлі-продажу автівок.
Також посол США в Україні Бріджит Брінк під час саміту анонсувала виділення Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.
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