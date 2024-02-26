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У "Дії" почнеться бета-тестування доступу до дипломів та атестатів. Як записатись

Фото: у "Дії" почнеться бета-тестування доступу до дипломів та атестатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У "Дії" запустять новий вид електронних документів. Там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами", - написав Федоров.

Він також зауважив, що дипломи про освіту та шкільні атестати будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.

Як долучитись до бета-тестування?

Це може зробити кожен українець, якому виповнилося 14 років та він має ідентифікаційний код.

Зареєструватися на тестування можна за посиланням.

Нагадаємо, що під час саміту президент Володимир Зеленський повідомив, коли в "Дія" стане доступною послуга купівлі-продажу автівок.

Також посол США в Україні Бріджит Брінк під час саміту анонсувала виділення Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.

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