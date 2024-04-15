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У "Дії" оновили важливу послугу, вона буде корисна для переселенців

Архівне фото: у "Дії" оновили важливу послугу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Дії оновили послугу, яка стосується компенсацій за працевлаштування переселенців. ФОПи та юридичні особи вже можуть подавати заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри України Михайла Федорова.

"Беріть до себе на роботу людей, які через війну покинули домівки, і подавайте заяву через портал "Дія" про компенсацію від держави", - заявив міністр.

За його словами, послугу було покращено, і тепер виплати будуть не тільки за перший і другий місяці роботи людини, а й за третій. А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи - раніше такої послуги не було. 

Він уточнив, що розмір компенсації - 8 тисяч гривень на місяць, це мінімальна зарплата. Виплата змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка.

Як подати заявку

Федоров уточнив, що потрібно зайти на портал "Дія" і подати заяву про компенсацію, якщо ви ФОП або юридична особа, а людина працевлаштована офіційно.

Для цього потрібно перейти за посиланням. Очільник Мінцифри додав, що послугу розробили у співпраці з Державним центром зайнятості.

Корисна інформація для переселенців

Кабінет міністрів розширив перелік внутрішньо переміщених осіб, які матимуть право на отримання компенсації на проживання протягом ще шести місяців.

Також в Україні діє закон, який сприяє тому, щоб переселенці могли отримати пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.

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