Дії НАБУ у справі "Юнайтед Енерджі" є свідченням тиску на суд, - експерт

Дії НАБУ у господарчому процесі проти банку "Альянс" є свідченням тиску на суддів з метою отримати потрібний вирок, щоб перекласти відповідальність з компанії "Юнайтед Енерджі", яка отримала від держави електроенергію і не розрахувалася за неї, та керівництва нацоператора, яке це допустило, на банк, що був стандартним гарантом угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог економіста Бориса Кушнірука

"НАБУ лізе у господарський процес, порушуючи до того ж норми Господарського процесуального кодексу, щоби мати можливість тиснути на суддів та отримати вигідне собі рішення, оскільки законних аргументів у НАБУ не залишилося", - пише економіст.

Цей тиск, на його думку, зрозумілий, адже якщо Північний апеляційний господарський суд винесе рішення на користь банку, стане очевидним, що винуватці завдання державі збитків в 1,2 млрд грн є "Укренерго» та компанія "Юнайтед Енерджі".

При цьому, за словами Кушнірука, саме за клопотанням НАБУ ВАКС арештував 657 млн грн на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн" (що були перераховані з рахунків ТОВ "Юнайтед Енерджі") з метою подальшої конфіскації на користь "Укренерго". Тим самим визнавши, що шкоду було завдано через неправомірні дії посадовців "Укренерго".

Експерт також нагадав, що це не вперше компанії Ігоря Коломойського фігурують у справах про розкрадання державних коштів - раніше були порушені кримінальні справи, пов'язані з державними "Енергоатомом" та "Центренерго" та зловживаннями на користь компаній олігарха.

Кушнірук переконаний: на дії НАБУ мають звернути увагу західні партнери, адже його діяльність протирічать самій ідеї створення антикорупційної інституції.

Нагадаємо, на початку січня у НАБУ заявили про розкриття схеми із завданням збитків ПрАТ НЕК "Укренерго" шляхом несплати за поставлену електроенергію та порушення кримінального провадження за участю чотирьох осіб, в тому числі, голови правління банку "Альянс", яку оголосили у розшук.

Натомість у банку зазначили, що НЕК "Укренерго" та "Юнайтед Енерджі" грубо порушили умови банківської гарантії. Наявність цих порушень підтверджена ДАСУ та НКЕРКП.