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Действия НАБУ по делу "Юнайтед Энерджи" являются свидетельством давления на суд, - эксперт

Среда 13 марта 2024 16:32
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Действия НАБУ по делу "Юнайтед Энерджи" являются свидетельством давления на суд, - эксперт Фото: действия НАБУ по делу "Юнайтед Энерджи" являются свидетельством давления на суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Действия НАБУ в хозяйственном процессе против банка "Альянс" являются свидетельством давления на судей с целью получить нужный приговор, чтобы переложить ответственность с получившей от государства электроэнергию и не рассчитавшейся за нее компании "Юнайтед Энерджи" и руководства нацоператора, которое это допустило, на банк, являвшийся стандартным гарантом сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог экономиста Бориса Кушнирука.

"НАБУ лезет в хозяйственный процесс, в нарушение к тому же норм Хозяйственного процессуального кодекса, чтобы иметь возможность давить на судей и получить выгодное себе решение, поскольку законных аргументов у НАБУ не осталось", - пишет экономист.

Это давление, по его мнению, понятно, ведь если Северный апелляционный хозяйственный суд вынесет решение в пользу банка, станет очевидным, что виновники нанесения государству ущерба в 1,2 млрд грн являются "Укрэнерго" и компания "Юнайтед Энерджи".

При этом, по словам Кушнирука, именно по ходатайству НАБУ ВАКС арестовал 657 млн грн на счетах ООО "Нью Энерджи Юкрейн" (перечисленных со счетов ООО "Юнайтед Энерджи") с целью дальнейшей конфискации в пользу "Укрэнерго". Тем самым признав, что ущерб был причинен из-за неправомерных действий должностных лиц "Укрэнерго".

Эксперт также напомнил, что это не первый раз компании Игоря Коломойского фигурируют в делах о хищении государственных средств - ранее были возбуждены уголовные дела, связанные с государственными "Энергоатомом" и "Центрэнерго" и злоупотреблениями в пользу компаний олигарха.

Кушнирук убежден: на действия НАБУ должны обратить внимание западные партнеры, ведь его деятельность противоречит самой идее создания антикоррупционного института.

Напомним, в начале января в НАБУ заявили о раскрытии схемы с нанесением убытков ЧАО НЭК "Укрэнерго" путем неуплаты за поставленную электроэнергию и возбуждение уголовного производства с участием четырех человек, в том числе, председателя правления банка "Альянс", которую объявили в розыск.

В банке отметили, что НЭК "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" грубо нарушили условия банковской гарантии. Наличие этих нарушений подтверждено ГАСУ и НКЭРКП.

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