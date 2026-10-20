У "Дії" можна тепер оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року: які суми

Як оформити виплати через "Дію"

Після подання заяви онлайн "Дія" передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Система автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів і формує рішення. Після цього працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.

Оформити допомогу також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених осіб територіальних громад.

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Які суми виплачують

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами становить 7 000 гривень на місяць. Вона передбачена для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога на догляд за дитиною до одного року також становить 7 000 гривень щомісяця.

Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, щомісячна виплата на догляд становить 10 500 гривень.