У "Дії" можна тепер оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року: які суми

Відтепер через "Дію" можна оформити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати на догляд за дитиною до одного року. Щомісячна допомога становить від 7 000 до 10 500 гривень залежно від виду виплати та обставин родини.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Сергія Корецького у Telegram.
Після подання заяви онлайн "Дія" передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Система автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів і формує рішення. Після цього працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.
Оформити допомогу також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених осіб територіальних громад.
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Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами становить 7 000 гривень на місяць. Вона передбачена для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Допомога на догляд за дитиною до одного року також становить 7 000 гривень щомісяця.
Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, щомісячна виплата на догляд становить 10 500 гривень.
Читайте також про те, що в Україні з 1 січня 2026 року змінилися граничні розміри виплат за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах. Причиною цього стало підвищення мінімальної заробітної плати.
Раніше ми писали про те, що бюджетний комітет ВР включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги на проживання для ВПО на 1000 гривень з наступного року. Остаточне рішення ухвалять під час другого читання бюджету.