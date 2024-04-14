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У "Дії" можна оформити довідку ВПО і допомогу на всю родину одразу: як це зробити

Фото: у "Дії" можна оформити довідку ВПО і допомогу на всю родину одразу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У застосунку "Дія" можна оформити довідку переселенця і грошову допомогу відразу на всю сім’ю. При цьому, потрібна буде лише одна заява.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Раніше в "Дії" можна було оформити довідку переселенця та виплати тільки на себе й дитину. Зараз через застосунок можна подати заяву на всіх членів сім’ї, які покинули дім через війну разом із вами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, можна оформити виплати на дітей, які народилися вже після переміщення.

Алгоритм подачі заяви

  • Зайдіть у застосунок "Дія" та оновіть його;
  • Натисніть "Сервіси" - "Отримати довідку ВПО";
  • Вкажіть адресу фактичного місця проживання та підтвердьте геолокацію;
  • Введіть дані членів сім’ї;
  • Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу;
  • Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі), і залиште контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться у застосунку поряд з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на вказану банківську картку за всіх членів сім’ї.

"Зауважимо, що люди, які виїхали за кордон або перебувають на ТОТ, не можуть отримати довідку ВПО і грошову допомогу. Цей сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки внутрішньо переміщеної особи", - зазначають спеціалісти.

Виплати ВПО в Україні

Від 1 березня 2024 допомогу переселенцям в Україні призначатимуть за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте найбільш вразливі категорії ВПО й надалі отримуватимуть кошти без додаткового звернення до органів соцзахисту. Детальніше про зміни - у матеріалі РБК-Україна.

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