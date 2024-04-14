У "Дії" можна оформити довідку ВПО і допомогу на всю родину одразу: як це зробити

"Раніше в "Дії" можна було оформити довідку переселенця та виплати тільки на себе й дитину. Зараз через застосунок можна подати заяву на всіх членів сім’ї, які покинули дім через війну разом із вами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, можна оформити виплати на дітей, які народилися вже після переміщення.

Алгоритм подачі заяви

Зайдіть у застосунок "Дія" та оновіть його;

Натисніть "Сервіси" - "Отримати довідку ВПО";

Вкажіть адресу фактичного місця проживання та підтвердьте геолокацію;

Введіть дані членів сім’ї;

Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу;

Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі), і залиште контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться у застосунку поряд з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на вказану банківську картку за всіх членів сім’ї.

"Зауважимо, що люди, які виїхали за кордон або перебувають на ТОТ, не можуть отримати довідку ВПО і грошову допомогу. Цей сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки внутрішньо переміщеної особи", - зазначають спеціалісти.