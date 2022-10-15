В "Дії" можна буде подати заявку на отримання іпотеки: як це працюватиме

Починаючи з 1 жовтня в "Дії" запрацювала програма отримання пільгової державної іпотеки "єОселя". Наразі вона працювала у тестовому режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівниця з комунікацій ПАТ "Укрфінжитло" Анжеліка Іванова.

За словами Іванової, вже в поточному році програмою зможуть скористатися

військовослужбовці;

правоохоронці;

медичні працівники;

педагоги та науковці, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності.

"Тестовий режим полягає у тому, що всі заявки будуть прийматися через "Дію". Наразі триває доопрацювання всіх технічних нюансів для того, щоб ця послуга працювала максимально доступно, зручно для громадян, як через портал, так і в телефоні. Наразі вона доступна лише через портал. Закликаємо громадян трохи почекати, щоб скористатись послугою, яка буде працювати на повну", - пояснила керівниця з комунікацій ПАТ.

Водночас Іванова не змогла назвати точну кількість квартир, яку вдасться забезпечити до кінця року.

"Але мова йтиме про сотні квартир, можливо й про більше", – додала вона.

Вже з 2023 року програма буде доступна для всіх громадян України.

Для того, щоб скористатися програмою, необхідно бути платоспроможнім та не володіти житлом, яке перевищує 52,5 кв. метри, не брати участь в інших програмах й не перебувати під санкціями.

"За умовами програми, можна придбати не більше, ніж 52,5 кв. м на одну особу, плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Це не має бути житло на тимчасово окупованих територіях та старше 10 років, якщо говоримо про міста мільйонники. Це може бути й “вторинне житло", - сказала представниця "Укрфінжитло".