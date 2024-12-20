У "Дії" через маштабну кібератаку призупинено частину послуг: деталі
Через масштабну кібератаку на державні реєстри України низка сервісів у застосунку та на порталі "Дія" тимчасово недоступна. Фахівці працюють над відновленням роботи систем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Через атаку тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів. Це вплинуло на низку послуг у застосунку та на порталі "Дія".
Які сервіси тимчасово недоступні
- Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
- Реєстрація ТОВ та перехід на модельний статут;
- Витяги з ЄДР та інформаційна довідка з ДРРП;
- Реєстрація права власності на майно;
- Будівельні послуги;
- Перереєстрація авто;
- Шлюб онлайн та заяви про шлюб;
- Допомога особам з інвалідністю, дітям, одиноким батькам, при усиновленні;
- Кредити для ВПО, програми "єОселя" та "єВідновлення";
- Повідомлення про пошкоджене чи знищене майно;
- Міжнародний реєстр збитків.
Як реагує держава
19 грудня відбулася одна з наймасштабніших зовнішніх кібератак на державні реєстри України. Як повідомила міністр юстиції Ольга Стефанішина, атака була організована російськими хакерами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Вона наголосила, що команда координує дії з іншими службами, щоб якнайшвидше усунути наслідки атаки та відновити нормальну роботу.
"Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави", - зазначила Ольга Стефанішина у Facebook.
Як це впливає на користувачів
У зв’язку з технічними роботами низка послуг у "Дії" тимчасово недоступна. Однак важливо зазначити, що "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує інформацію з державних реєстрів, тому особисті дані користувачів у безпеці.
Нагадаємо, що через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання деяких послуг.