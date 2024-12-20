В "Дії" из-за масштабной кибератаки приостановлена часть услуг: детали
Из-за масштабной кибератаки на государственные реестры Украины ряд сервисов в приложении и на портале "Дія" временно недоступен. Специалисты работают над восстановлением работы систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Из-за атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров. Это повлияло на ряд услуг в приложении и на портале "Дія".
Какие сервисы временно недоступны
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФОП;
- Регистрация ООО и переход на модельный устав;
- Выписки из ЕГР и информационная справка из ГРРП;
- Регистрация права собственности на имущество;
- Строительные услуги;
- Перерегистрация авто;
- Брак онлайн и заявления о браке;
- Помощь лицам с инвалидностью, детям, одиноким родителям, при усыновлении;
- Кредиты для ВПЛ, программы "єОселя" и "єВідновлення";
- Сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе;
- Международный реестр убытков.
Как реагирует государство
19 декабря состоялась одна из самых масштабных внешних кибератак на государственные реестры Украины. Как сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина, атака была организована российскими хакерами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.
Она подчеркнула, что команда координирует действия с другими службами, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки и восстановить нормальную работу.
"Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства", - отметила Ольга Стефанишина в Facebook.
Как это влияет на пользователей
В связи с техническими работами ряд услуг в "Дії" временно недоступен. Однако важно отметить, что "Дія" не хранит персональные данные, а лишь подтягивает информацию из государственных реестров, поэтому личные данные пользователей в безопасности.
Напомним, что из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых услуг.