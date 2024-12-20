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В "Дії" из-за масштабной кибератаки приостановлена часть услуг: детали

Украина, Пятница 20 декабря 2024 11:54
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В "Дії" из-за масштабной кибератаки приостановлена часть услуг: детали Фото: в "Дії" временно недоступна часть сервисов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Из-за масштабной кибератаки на государственные реестры Украины ряд сервисов в приложении и на портале "Дія" временно недоступен. Специалисты работают над восстановлением работы систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Из-за атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров. Это повлияло на ряд услуг в приложении и на портале "Дія".

Какие сервисы временно недоступны

  • Регистрация, внесение изменений, закрытие ФОП;
  • Регистрация ООО и переход на модельный устав;
  • Выписки из ЕГР и информационная справка из ГРРП;
  • Регистрация права собственности на имущество;
  • Строительные услуги;
  • Перерегистрация авто;
  • Брак онлайн и заявления о браке;
  • Помощь лицам с инвалидностью, детям, одиноким родителям, при усыновлении;
  • Кредиты для ВПЛ, программы "єОселя" и "єВідновлення";
  • Сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе;
  • Международный реестр убытков.

Как реагирует государство

19 декабря состоялась одна из самых масштабных внешних кибератак на государственные реестры Украины. Как сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина, атака была организована российскими хакерами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

Она подчеркнула, что команда координирует действия с другими службами, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки и восстановить нормальную работу.

"Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства", - отметила Ольга Стефанишина в Facebook.

Как это влияет на пользователей

В связи с техническими работами ряд услуг в "Дії" временно недоступен. Однако важно отметить, что "Дія" не хранит персональные данные, а лишь подтягивает информацию из государственных реестров, поэтому личные данные пользователей в безопасности.

Напомним, что из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых услуг.

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