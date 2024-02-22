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Діяти потрібно негайно. Боррель закликав країни ЄС передати Україні боєприпаси

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Європейського союзу мають терміново передати Україні боєприпаси. Через їх брак ЗСУ зазнають труднощів на фронті.

Про це сказано у листі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля міністрам закордонних справ та оборони країн блоку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Українські солдати мають труднощі у боротьбі з агресором - тому що їм не вистачає боєприпасів", - зазначив Боррель.

Він закликав країни Євросоюзу підтримати Україну будь-якими можливими способами, у тому числі пошуком снарядів на своїх складах, самостійними та спільними закупівлями у європейської промисловості, закупівлею боєприпасів, які вже доступні на ринку, або фінансуванням української промисловості.

"Я вірю, що разом ми зможемо змінити ситуацію - для України та безпеки Європи, - але це вимагає негайних дій. Час має вирішальне значення", - додав дипломат.

Боррель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні у питанні поставок зброї українським захисникам.

Дефіцит снарядів

Нагадаємо, українські захисники зазнають дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті.

Зокрема, нещодавно українським захисникам довелося відступити з Авдіївки на тлі дуже складної ситуації навколо міста.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не втратила б Авдіївку, якби союзники вчасно передали артилерійські снаряди.

Раніше військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів у коментарі РБК-Україна, як нашій країні вирішити проблему нестачі снарядів.

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