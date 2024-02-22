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Действовать нужно немедленно. Боррель призвал страны ЕС передать Украине боеприпасы

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Странам Европейского союза нужно срочно передать Украине боеприпасы. Из-за их нехватки ВСУ испытывают трудности на фронте.

Об этом сказано в письме главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля министрам иностранных дел и обороны стран блока, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Украинские солдаты испытывают трудности в борьбе с агрессором - потому что им не хватает боеприпасов", - отметил Боррель. 

Он призвал страны Евросоюза поддержать Украину любыми возможными способами, в том числе поиском снарядов на своих складах, самостоятельными и совместными закупками у европейской промышленности, закупкой боеприпасов, которые уже доступны на рынке, или финансированием украинской промышленности. 

"Я верю, что вместе мы сможем изменить ситуацию - для Украины и для безопасности Европы, - но это требует немедленных действий. Время имеет решающее значение", - добавил дипломат. 

Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне в вопросе поставок оружия украинским защитникам.

Дефицит снарядов

Напомним, украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. 

В частности, недавно украинским защитникам пришлось отступить из Авдеевки на фоне очень сложной ситуации вокруг города. 

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна не потеряла бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в комментарии РБК-Украина, как нашей стране решить проблему нехватки снарядов

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