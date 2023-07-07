Діяльність ТЦК у воєнний час стала значно корумпованішою, ніж до війни, - нардеп

Корупція в територіальних центрах комплектування (ТЦК), схоже, має системний характер, і така мобілізаційна політика негативно позначається на бойовому військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Георгія Мазурашу, коментуючи розслідування " Правового контролю ".

На його думку, з початком війни корупція у військовому середовищі зросла.

"Судячи з інформації, якою діляться публічно чи конфіденційно, діяльність "військкоматів" у воєнний час стала значно корупційнішою, ніж до", - зазначив він.

При цьому парламентар переконаний: розквіту корупції під час війни допомогла сама влада.

"Уявіть собі, що в нас в армію не заганяли б примусом та погрозами, а виключно на добровільній основі, суттєво збільшивши мотиваційну складову. А ті, що письмово підтверджували б, що не готові (або навіть просто не хочуть) воювати, могли б мобілізуватись виключно для виконання економічних завдань на адекватних умовах. Або уявіть, що ми не маємо заборони на виїзд для чоловіків 18-60, хто і за що міг би давати хабарі представникам ТЦК?", - повідомив він.

Іншими словами, пояснив він, попри реформу системи військкоматів, Україна продовжує застосовувати примус та заборони.

На його думку, частота скандалів із хабарниками у ТЦК свідчить про те, що корупційні явища в Україні мають системний характер. Більше того, наголосив він, подібні явища підривають бойовий дух армії, імідж самих ЗСУ та влади в очах населення.

"Коли сотні тисяч найсміливіших патріотів ризикують здоров'ям і життям на передовій, а в цей час хтось у тилу заробляє хабарництвом, це не додає позитивних емоцій захисникам", - пояснив він.

Також він розкритикував хабарників на війні, які за гроші "вирішують", хто йде у відпустку чи на найбезпечніші позиції.

"А коли командири "рєшають", кому йти на найнебезпечніші позиції, а кому виконувати безпечніші завдання, або кому йти в заслужену відпустку, а кому ні - таки сигнали поступають, або кого звільняти з передбачених законодавством причин, а кому відмовити тощо, то це сильно підвищує бойовий дух?" - зазначив нардеп.

На думку Мазурашу, в Україні було б менше проблем із якісним поповненням ЗСУ, якби було припинено полювання на військовозобов'язаних.

"Як не раз говорили мені знайомі добровольці з передової, «така» мобілізаційна політика їх засмучує і навіть принижує, адже, мовляв, виходить, що ми тут лише тому, що закрили кордони і військкомат загнав в армію. Думаю, складно знайти адекватну людину, яка скаже, що боєздатну армію можна створити, заганяючи туди примусом та погрозами", - підсумував він.

Нагадаємо, поки в Україні триває мобілізація, військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки. Але далеко не для всіх це означає заклик на фронт, проте неявка до військкомату загрожує відповідальністю.

Під час мобілізації в Україні повістки військовозобов'язаним можуть вручати будь-де. Але є важливий нюанс: такий документ людина має отримати особисто та після отримання поставити свій підпис.

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