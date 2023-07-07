Деятельность ТЦК в военное время стала более коррумпированной, чем до войны, - нардеп

Коррупция в территориальных центрах комплектования (ТЦК), похоже, носит системный характер, и такая мобилизационная политика негативно сказывается на боевом духе военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Георгия Мазурашу, комментируя расследование " Правового контроля ".

По его мнению, с началом войны коррупция в военной среде выросла.

"Судя по информации, которой делятся публично или конфиденциально, деятельность "военкоматов" в военное время стала более коррумпированной, чем до", - отметил он.

При этом парламентарий убежден: расцвету коррупции во время войны помогла сама власть.

"Представьте, что у нас в армию не загоняли бы принуждением и угрозами, а исключительно на добровольной основе, существенно увеличив мотивационную составляющую. А письменно подтверждающие, что не готовы (или даже просто не хотят) воевать, могли бы мобилизоваться исключительно для выполнения экономических задач на адекватных условиях. Или представьте, что у нас нет запрета на выезд для мужчин 18-60, кто и за что мог бы давать взятки представителям ТЦК?" - сообщил он.

Другими словами, объяснил он, несмотря на реформу системы военкоматов, Украина продолжает применять принуждение и запреты.

По его мнению, частота скандалов со взяточниками в ТЦК свидетельствует о том, что коррупционные явления в Украине носят системный характер. Более того, подчеркнул он, подобные явления подрывают боевой дух армии, имидж самих ВСУ и власти в глазах населения.

"Когда сотни тысяч самых смелых патриотов рискуют здоровьем и жизнью на передовой, а в это время кто-то в тылу зарабатывает взяточничеством, это не добавляет положительных эмоций защитникам", - пояснил он.

Также он подверг критике взяточников на войне, которые за деньги «решают», кто идет в отпуск или на самые безопасные позиции.

"А когда командиры "решают", кому идти на самые опасные позиции, а кому выполнять более безопасные задачи, или кому идти в заслуженный отпуск, а кому нет – такие сигналы поступают, или кого увольнять по предусмотренным законодательством причинам, а кому отказать и тому подобное, то это сильно повышает боевой дух?" - отметил нардеп.

По мнению Мазурашу, в Украине было бы меньше проблем с качественным пополнением ВСУ, если бы была прекращена охота на военнообязанных.

"Как не раз говорили мне знакомые добровольцы из передовой, “такая” мобилизационная политика их огорчает и даже унижает, ведь, мол, выходит, что мы здесь только потому, что закрыли границы и военкомат загнал в армию. Думаю, сложно найти адекватного человека, который скажет, что боеспособную армию можно создать, загоняя туда принуждением и угрозами", - подытожил он.

Напомним, пока в Украине идет мобилизация, военнообязанные мужчины могут получать повестки. Но далеко не для всех это означает призыв на фронт, однако неявка в военкомат угрожает ответственностью.

Во время мобилизации в Украине повестки военнообязанным могут вручать где угодно. Но есть важный нюанс: такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись.

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