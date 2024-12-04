Діяли в інтересах Боголюбова: проти керівників ОПЗ порушили справу
Правоохоронні органи порушили кримінальну справу по факту зловживань з боку посадових осіб АТ "Одеський припортовий завод" при передачі землі компанії Геннадія Боголюбова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриті реєстри.
Вчора, 3 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеса було порушено кримінальну справу №12024160000001447 за ознаками злочину передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою), що спричинило тяжкі наслідки. Вказана норма передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Як вже раніше повідомлялося, журналісти виявили зловживання при передачі 2,4 га землі в порту "Південний", на якій компанія Боголюбова ТОВ "Боріваж" збудувала залізничну гілку.
За виявленими даними посадові особи державного АТ "Одеський припортовий завод" незаконно передали в користування ТОВ "Боріваж" державну земельну ділянку. При цьому, щоб оминути земельний аукціон та не сплачувати справедливу орендну плату до бюджету, була використана схема "сервітуту".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.