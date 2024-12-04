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Діяли в інтересах Боголюбова: проти керівників ОПЗ порушили справу

Середа 04 грудня 2024 15:48
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Діяли в інтересах Боголюбова: проти керівників ОПЗ порушили справу Фото: проти керівників "Одеського припортового заводу" порушили справу (facebook.com/police.polt)
Автор: Олександр Мороз

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу по факту зловживань з боку посадових осіб АТ "Одеський припортовий завод" при передачі землі компанії Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриті реєстри.

Вчора, 3 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеса було порушено кримінальну справу №12024160000001447 за ознаками злочину передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою), що спричинило тяжкі наслідки. Вказана норма передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як вже раніше повідомлялося, журналісти виявили зловживання при передачі 2,4 га землі в порту "Південний", на якій компанія Боголюбова ТОВ "Боріваж" збудувала залізничну гілку.

За виявленими даними посадові особи державного АТ "Одеський припортовий завод" незаконно передали в користування ТОВ "Боріваж" державну земельну ділянку. При цьому, щоб оминути земельний аукціон та не сплачувати справедливу орендну плату до бюджету, була використана схема "сервітуту".

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Одесский припортовый завод
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