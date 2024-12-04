Действовали в интересах Боголюбова: против руководителей ОПЗ возбудили дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту злоупотреблений со стороны должностных лиц АО "Одесский припортовый завод" при передаче земли компании Геннадию Боголюбову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые реестры.
Вчера, 3 декабря 2024 года на основании определения следственного судьи Киевского районного суда города Одесса было возбуждено уголовное дело №12024160000001447 по признакам преступления предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью), что повлекло тяжкие последствия. Указанная норма предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.
Как уже сообщалось ранее, журналисты обнаружили злоупотребление при передаче 2,4 га земли в порту "Южный", на которой компания Боголюбова ООО "Бориваж" построила железнодорожную ветвь.
По выявленным данным должностные лица государственного АО "Одесский припортовый завод" незаконно передали в пользование ООО "Бориваж" государственный земельный участок. При этом, чтобы обойти земельный аукцион и не платить справедливую арендную плату в бюджет, была использована схема "сервитута".
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