"Дія" запустила розлучення онлайн: як працює послуга

У застосунку "Дія" з'явилась послуга онлайн-розлучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Дії" у Telegram.
Процес складається з кількох простих кроків:
Подати заяву про розірвання шлюбу без згоди обох сторін не вдасться.
Шлюб буде розірвано через місяць після подання заяви. Якщо за цей час хтось із подружжя передумає, заяву можна відкликати. Зробити це потрібно не пізніше ніж за чотири години до відеоконференції.
Раніше для розлучення потрібно було щонайменше двічі відвідати відділ ДРАЦС і подати паперові документи. Тепер увесь процес відбувається онлайн.
Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд. Для тих, хто не користується "Дією", залишається можливість подати заяву особисто у відділі ДРАЦС.
Раніше заступник міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов пояснив, що застосунок "Дія" не зберігає єдиної бази персональних даних, а працює за принципом нульового накопичення - інформацію щоразу заново запитують із державних реєстрів.
За його словами, обмін даними відбувається через захищений шлюз "Трембіта", який об'єднує майже 200 реєстрів і щодня забезпечує понад 32 мільйони запитів, тому чутки про "зливи бази Дії" здебільшого виявляються фейками або застарілими комерційними даними.