"Дія" запустила развод онлайн: как работает услуга

Как работает новая услуга

Процесс состоит из нескольких простых шагов:

один из супругов формирует заявление в "Дії";

второй из супругов подтверждает заявление в своем приложении;

"Дія" автоматически проверяет информацию в ДРАЦС.

Подать заявление о расторжении брака без согласия обеих сторон не получится.

Через сколько времени расторгнут брак

Брак будет разорван через месяц после подачи заявления. Если за это время кто-нибудь из супругов передумает, заявление можно отозвать. Сделать это нужно не позднее чем за четыре часа до видеоконференции.

Раньше для развода нужно было как минимум дважды посетить отдел ДРАЦС и подать бумажные документы. Теперь весь процесс проходит онлайн.

Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака по-прежнему происходит через суд. Для тех, кто не пользуется "Дією", остается возможность подать заявление лично в отделе ДРАЦС.