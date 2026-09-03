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"Дія" запустила развод онлайн: как работает услуга

12:31 03.09.2026 Чт
2 мин
Сколько времени займет развод онлайн?
aimg Елена Чупровская
Фото: Развестись без суда теперь можно прямо в приложении "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В приложении "Дія" появилась услуга онлайн-развода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Дії" в Telegram.

Как работает новая услуга

Процесс состоит из нескольких простых шагов:

  • один из супругов формирует заявление в "Дії";
  • второй из супругов подтверждает заявление в своем приложении;
  • "Дія" автоматически проверяет информацию в ДРАЦС.

Подать заявление о расторжении брака без согласия обеих сторон не получится.

Через сколько времени расторгнут брак

Брак будет разорван через месяц после подачи заявления. Если за это время кто-нибудь из супругов передумает, заявление можно отозвать. Сделать это нужно не позднее чем за четыре часа до видеоконференции.

Раньше для развода нужно было как минимум дважды посетить отдел ДРАЦС и подать бумажные документы. Теперь весь процесс проходит онлайн.

Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака по-прежнему происходит через суд. Для тех, кто не пользуется "Дією", остается возможность подать заявление лично в отделе ДРАЦС.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облаков Виталий Балашов пояснил , что приложение "Дія" не хранит единую базу персональных данных, а работает по принципу нулевого накопления - информацию каждый раз заново спрашивают из государственных реестров.

По его словам, обмен данными происходит через защищенный шлюз "Трембита", который объединяет почти 200 реестров и ежедневно обеспечивает более 32 миллионов запросов, поэтому слухи о "ливнях базы Дії" в большинстве случаев оказываются фейками или устаревшими коммерческими данными.

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