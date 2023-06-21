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"Дія" запустила послугу, на яку чекали ФОПи

Фото: "Дія" запустила нову послугу для ФОПів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На порталі "Дія" запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор", - написав він.

За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) - це унеможливлює помилки.

"Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія", - додав міністр.

Раніше "Дія" запустила запустили бета-тест закриття ФОП. З новою послугою буде можливо не лише відкрити, а й закрити ФОП за кілька кліків.

За даними Держстату, станом на 1 квітня 2023 року в Україні було зареєстровано 1,45 млн фізичних осіб-підприємців.

Послуга із закриття ФОПів буде особливо актуальною, коли Рада остаточно поверне довоєнне податкове законодавство та штрафи, у тому числі для ФОПів. Очікується, що це відбудеться з 1 серпня 2023 року.

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