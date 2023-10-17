Всюди має бути генератор і Starlink. Кабмін закликав доукомплектувати "пункти незламності"

По всій Україні вже розгорнули понад 13 тисяч "пунктів незламності". Але частина з них потребує доукомплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Щодо "пунктів незламності". Розгорнули їх понад 13 тисяч. Найбільше в Дніпропетровській області, Києві та Харківській області. Однак близько 2,5 тисячі пунктів потребують доукомплектування. Це завдання для місцевої влади", - розповів глава уряду.

За його словами, у всіх пунктах мають бути генератори, паливо, Starlink та засоби опалення.

Також Шмигаль розповів, що незабаром українці зможуть знайти найближчий "пункт незламності" за допомогою інтерактивної картки у "Дії".

"Пункти незламності"

Нагадаємо, перші "пункти незламності" почали працювати в Україні минулої зими. Тоді росіяни завдавали масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, через що по всій країні були проблеми з електропостачанням.

Ще вчора в "Укрзалізниці" розповіли, що "пункти незламності" вже відкрили на українських вокзалах.