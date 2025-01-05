"Дія" відновлює послуги після атаки на реєстри: що вже знову доступно

Масштабна атака на реєстри

Нагадаємо, 19 грудня була здійснена масштабна атака на реєстри України. Була призупинена робота єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Як заявив народний депутат Олександр Федієнко, причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.

Детально про кібератаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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